Luca Speciale, giornalista di La7 e tifosissimo viola, ha parlato a Radio Bruno del momento della Fiorentina, ultimissima in classifica e reduce dalla brutta sconfitta contro il Sassuolo.

Le parole di Speciali

“Della società abbiamo detto tutto, siamo d'accordo su errori e altro. La tempesta è arrivata per diverse componenti, ma tutti sono coinvolti e colpevole. La società non c'è, l'immagine di Dzeko è terribile. Vuol dire che sono soli, non tanto cosa ha detto, ma come lo ha detto. Prima sbaglia l'intervista post AEK, poi peggiora parlando ai tifosi. Ma ora il miracolo deve arrivare dal campo”.

Paura della paura

“Io sinceramente ho paura della loro paura. Ero convinto che Reggio Emilia potesse essere la scintilla, ma quella partita ha messo paura anche a me. Vanoli è solo un Pioli che urla, un Pioli con la voce. Ha fatto solo discorsi motivazionali, che però non hanno avuto effetto. I personalismi nel gruppo fanno da padrone. La scenetta pietosa sul rigore lo fai al calcetto con gli amici”.

Zero comunicazione

“Sono 7 anni che dico che la comunicazione è l'aspetto ultimo. Loro non l'hanno mia curata. E' funzionale, perché evita queste scene. Su Ferrari direttore generale lasciamo perdere. Sul rigore si è capito che non pensano al risultato ma solo a loro stessi. Ci hanno abbandonato anche De Gea e Kean, gli unici due a cui ci aggrappavamo. Galloppa aveva già rischiato di più di Vanoli in una sola partita".