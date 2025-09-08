Novellino: "Complimenti alla Fiorentina per aver tenuto Kean, possono arrivare sicuramente in Europa League. La rosa è molto forte"

L'allenatore Walter Novellino ha parlato di Fiorentina e di alcuni singoli a Lady Radio. “Credo che la rosa della Fiorentina sia davvero molto forte. Pioli mi piace molto ed è molto bravo. Hanno tutto per fare una stagione ai vertici, almeno in Europa League".

Su Kean

“Bisogna fare i complimenti alla società viola per aver tenuto un giocatore come Moise Kean, chi lo aveva lo ha lasciato andare con troppa leggerezza. In Nazionale ha fatto vedere che può giocare anche in tandem”.

Sulla Serie A

"E’ ancora presto per dire cosa accadrà, ma il Napoli è davvero molto forte. Tra le squadre di alta classifica ci metto anche la Roma, che ha un allenatore bravo come Gasperini. Questa Serie A è piena di allenatori veri. La Serie A è sempre importante, ha bisogno di certezze. Questi lo sono”.