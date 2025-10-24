Colantuono: "La Fiorentina ha la guida tecnica e l'organico per rilanciarsi. Può stare a ridosso delle big"

L'allenatore, attualmente senza squadra, Stefano Colantuono, intervistato da Tuttomercatoweb, ha commentato il difficile avvio di stagione della Fiorentina.

Il momento viola

“Delusione? La Fiorentina ha avuto una partenza difficile, particolare. Ma ha la guida tecnica e l’organico per rilanciarsi. Non è una candidata per le primissime posizioni ma a ridosso delle grandi può starci”.

Il suo futuro

Colantuono ha parlato anche della sua difficoltà di trovare una panchina, nonostante la voglia di tornare ad allenare: “Guardo partite. Ho voglia di fare l’allenatore come ho sempre fatto. Se si presenta la situazione giusta ho voglia di tornare in panchina. So bene come si fa l’allenatore”.