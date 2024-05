La Nazione: Paracadute Conference e poi l'ultima missione

In prima pagina dell'inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: "Eurochiamata forza ragazzi!".

Pagina 2

Qui leggiamo: “Cagliari-Atene, volo viola Paracadute Conference Oggi la sfida in Sardegna Poi la ”missione finale". Sottotitolo: “Turnover sì, ma ragionato. In avanti favorito Nzola, Parisi al posto di Biraghi”.

Pagina 3

Troviamo in apertura: “La grinta di Vincenzo Italiano Conference, missione possibile Il tecnico carica i suoi giocatori “Spingere, sennò si piange!”. E ancora: ”Il tecnico viola: “Questa volta sarà una finale diversa, ma noi dobbiamo vincerla”.

Pagina 4

Spazio per: “La febbre dei tifosi In 25mila al Franchi Viola Park, che show”. Sottotitolo: “Stadio verso il pienone, come se si giocasse una partita dal vivo Al centro sportivo sarà possibile vedere la gara al ”Curva Fiesole".