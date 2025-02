Cento milioni che pesano per la casse della Fiorentina. A giugno sarà (ancora) rivoluzione?

La stagione viola è lontana dal potersi definire conclusa; eppure, sulle pagine del Corriere Fiorentino, è già tempo di calciomercato.

Il quotidiano nell'edizione odierna fa i conti in tasca alla società gigliata, interessandosi soprattutto alle spese che il club dovrebbe garantire per assicurarsi anche per la prossima stagione tutti i giocatori arrivati a Firenze in prestito.

La somma totale rasenta i 100 milioni, tantissimi per una società come la Fiorentina. è probabile che a giugno Pradè debba decidere di tenere solo alcuni dei calciatori in prestito. Per un Gosens quasi sicuro della permanenza ce ne sono molti altri ancora in bilico. Gudmunsson , complici anche gli infortuni, ha reso molto al di sotto delle aspettative, lo stesso si può dire per Colpani. Ancora incerto il futuro di Adli, Cataldi e Folorunsho, anche se la loro stagione può essere considerata positiva. Discorso diverso per Fagioli e Zaniolo, nel loro caso il riscatto diventa obbligatorio al raggiungimento di una certa quota di presenze.

Da qui a giugno si decide dunque la stagione della Fiorentina, ma anche il futuro di molti giocatori oggi a Firenze: se le cose non dovessero andare per il meglio sarà ancora rivoluzione in casa viola?