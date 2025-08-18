Barbarez: "Importante che Kospo senta l'atmosfera della nazionale maggiore della Bosnia. Tocca a lui far vedere cosa sa fare"

Sergej Barbarez, CT della Bosnia Erzegovina ha chiamato 25 giocatori per il prossimo raduno della nazionale. Tra i calciatori chiamati anche il difensore della Fiorentina Eman Kospo, alla prima chiamata con i bosniaci dopo aver fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili svizzere.

Le parole del CT

Il CT bosniaco ha detto: "Siamo felici del nuovo raduno perché è un grande onore per tutti noi far parte della squadra nazionale. Abbiamo deciso di inserire nella lista due giovani giocatori (Kospo e Alajbegovic ndr) per i quali questo è il primo invito alla selezione maggiore. Per noi è importante che sentano l'atmosfera e cosa significhi far parte della nazionale "A" e, naturalmente, spetta a loro mostrare ciò che sanno fare".

La scelta di Kospo

Da oggi Kospo rappresenterà la Bosnia al fianco dell'attaccante viola Edin Dzeko, lasciando la strada della Svizzera, paese nel quale è nato.