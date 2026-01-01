Sandro Sabatini: “La Fiorentina al 90% retrocederà in Serie B. Paratici dovrà rivoluzionare la squadra cedendo chi crea problemi”
Sul proprio canale YouTube, il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini ha risposto ad alcuni quesiti, tra cui quello relativo alle possibilità di salvezza della Fiorentina, ultima in Serie A a 9 punti a due partite dal termine del girone d’andata.
‘Salvezza viola? Dipenderà da Paratici’
“La Fiorentina si salverà? È dura, è durissima. A livello di percentuali dico 10% salvezza, 90% retrocessione in Serie B. Dipenderà moltissimo dal mercato di Paratici a Gennaio, perchè se rivoluzionerà la squadra togliendo chi crea più problemi in spogliatoio o chi ha più paura”.
‘Situazione complicata, ma…’
“In tal caso la Fiorentina potrebbe ritornare a giocare un girone di ritorno da squadra dignitosissima. Altrimenti la situazione è davvero complicata”.
💬 Commenti