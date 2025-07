C'è l'annuncio che slitta per Dzeko...

Tra Edin Dzeko e la Fiorentina è tutto fatto da tempo. Il centravanti bosniaco ha già fatto le visite mediche e ha trovato l'accordo con il club viola.

Niente annuncio ancora

Però ancora non c'è l'annuncio ufficiale del suo ingresso in squadra. Per questo ci potrebbe volere ancora qualche giorno in più.

La data

Quanto? L'annuncio dovrebbe arrivare tra il 9 e il 10 luglio. Comunque prima del raduno della squadra e al termine delle vacanze del giocatore passate praticamente per intero tra Croazia e Montenegro.