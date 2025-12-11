Il cambio in lista da parte della Fiorentina: così Kouame è tornato ad essere convocabile in Europa

Prima convocazione europea per Christian Kouame. L'attaccante ivoriano figura tra coloro i quali faranno parte del gruppo della Fiorentina nella partita di stasera contro la Dinamo Kiev.

Fuori Lamptey

Ma che ha fatto Kouame a risultare convocabile anche in Conference visto che era stato escluso in estate? Il perché è presto detto. L'ex Genoa va a prendere il posto che era di Lamptey, il quale si era infortunato gravemente nel match di campionato contro il Como.

Recupero completato

Inutilizzabile per diverso tempo, l'ex Brighton è stato messo da parte proprio per far posto a Kouame che invece da poco si è riaggregato alla squadre, terminato il suo periodo di recupero post operatorio.