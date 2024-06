Kostermans: "Vranckx ha segnato una valanga di gol già alla sua prima partita. Un sogno averlo nella squadra che alleni"

Aster Vranckx è un giocatore molto chiacchierato in questo momento per quanto riguarda il mercato della Fiorentina. Che fosse destinato a fare una bella carriera era già chiaro fin dai suoi primi passi.

Koen Kostermans è stato un testimone privilegiato della sua espolosione e della sua crescita nonché il suo primo allenatore nell'Under 7 dell'Out-Hoegaarden.

“Subito una valanga di gol”

"Quella non era la squadra più talentuosa, ma con Aster lì è diventata una storia completamente diversa. La nostra prima partita è stata contro il Goetsenhoven. Tutti hanno giocato abbastanza bene, ma Aster ha subito segnato una valanga di gol. Gli ho chiesto dove avesse imparato e mi ha detto che fino ad allora aveva giocato solo a pallone in giardino con i suoi fratelli”.

“Un sogno allenarlo”

E poi: “Fisicamente era già abbastanza forte per la sua età. Inoltre era anche molto veloce e usava entrambi i piedi. Non si vede spesso succedere qualcosa del genere in gioventù. Tutto quel talento non gli diede alla testa, perché Aster sapeva giocare molto bene a calcio. Ma non era vero che volesse fare tutto da solo. Era già molto bravo nella scelta delle posizioni e nel dribbling, quindi ho provato ad insegnargli qualcosa in termini di tecnica e alcuni movimenti di finta. Naturalmente, a volte c'erano avversari che cercavano di affrontare Aster duramente per la frustrazione, ma riusciva a gestire bene anche questo aspetto. Come allenatore, era davvero un sogno averlo nella mia squadra”.