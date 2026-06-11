Anche Lotito, come i Commisso, smentisce la cessione del club: "La Lazio non è in vendita"

Nonostante le tante voci su un passaggio di testimone a capo della Lazio, questo pomeriggio è tornato a parlare il presidente biancoceleste. Il numero uno laziale, seguendo l’esempio della Famiglia Commisso nella gestione della Fiorentina, nonostante tutto continua a smentire qualsiasi tipo di trattativa per la vendita del club, attirando su di se l’ira di tutti i tifosi. Queste le sue dichiarazioni intercettate dall’Agenzia Dire nei corridoi del senato:

"La Lazio non è in vendita. Io dormo tre ore a notte. Ho scritto questa lettera di notte e l'ho mandata, poi non mi sono messo a guardare quelle che potevano essere le reazioni dei tifosi”.

“Non mi importa se i tifosi lasceranno l'Olimpico deserto”

Ha commentato anche la protesta della Curva, che ha annunciato che non verranno sottoscritti abbonamenti né vi saranno presenze all'Olimpico: “Se ho paura di questo? No di certo. Perché io non faccio le cose in termini materiali. Per me la Lazio è un'emozione e io voglio costruire emozioni. Non vogliono venire allo stadio? E legittimo. lo lavoro con responsabilità, senza interessi materiali".

“Quello che ho fatto io non lo ha fatto nessuno nella storia”

Ha anche aggiunto: "Pure io voglio sognare, ma io voglio sognare anche per il futuro, non solo per il presente. o ho fatto una lettera aperta per riportare le cose come stanno, senza enfatizzare quello che ho fatto e quello che ho fatto io per il calcio non l'ha fatto nessuno nella storia. La Salernitana l'ho presa in Eccellenza e l'ho portata in Serie A. Un mio interesse per la Reggina? Sono soltanto chiacchiere”