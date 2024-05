L'ex attaccante belga della Fiorentina, Kevin Mirallas, ha parlato della sfida di stasera dei viola contro il Club Brugge in un'intervista rilasciata al Corriere Fiorentino.

“Finale alla portata”

“La finale è alla portata della Fiorentina - ha detto - Basterà evitare le distrazioni in difesa e giocare come al solito…Il lavoro fatto da Italiano in questi tre anni è importante e i viola meritano di raggiungere questa finale”.

“Occhio a Thiago, Skov Olsen…ma soprattutto allo stadio”

Poi ha aggiunto: “I belgi sono temibili in attacco, soprattutto con Thiago, ma anche con Skov Olsen che se è al 100% è un pericolo per chiunque. Ma in difesa ci sono giocatori troppo lenti. Occhio allo stadio, perché mette pressione”.

Battuta finale sui ricordi di Mirallas di Firenze: “Molto positivi, anche se ho giocato e segnato meno di quanto fossi abituato. Mi hanno sempre trattato bene tutti, così come la mia famiglia”.