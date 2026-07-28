Un giovane viola pronto al prestito in Serie B... ma solo dopo il ritiro inglese

Presente in ritiro con la Prima Squadra, Lapo Deli è un'opzione a disposizione di mister Grosso e, dopo la buona prestazione in amichevole contro il Gubbio, ha convinto una squadra in Serie B.

Accordo trovato

Si tratta dell'Empoli, col quale si è praticamente concretizzato l'accordo per il prestito del giovane centrocampista viola. Andrà a giocare la sua prima esperienza tra i professionisti rimanendo in Toscana, scendendo in cadetteria.

A disposizione

La trattativa è conclusa, ma Deli non lascerà Londra in anticipo: bensì, finirà la tournée inglese agli ordini di Grosso, per poi raggiungere Empoli una volta terminata.