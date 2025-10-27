La visione tutta pioliana della serata: "Meritavamo di vincere"

I tifosi della Fiorentina sono usciti dal Franchi arrabbiati (eufemismo) per quello che hanno visto contro il Bologna, salvo forse gli ultimi dieci minuti di gara, a tutto cuore, della squadra.

Una visione tutta personale

La loro visione va a scontrarsi in maniera pressoché totale con quella pioliana della serata. Per il tecnico viola addirittura la sua squadra “meritava di vincere”. Non viene preso in considerazione il fatto che fino allo 0-3 (annullato) del Bologna erano riemersi i soliti, grandi problemi, come il poco gioco e le poche occasioni create, e che gli avversari avevano in pugno la partita.

Qualcosa è cambiato nel finale

Certo poi qualcosa è cambiato, il Bologna si è buttato via e gli episodi sono girati a favore della Fiorentina che, per fortuna, ha evitato la quarta sconfitta su quattro gare giocate al Franchi che avrebbe decretato l'ultimo posto in classifica a pari merito con il Genoa.