Prima chiamata in azzurro per un giovane attaccante della Fiorentina. Bollini convoca anche un portiere viola in prestito

Una bella notizia arriva dalla Nazionale U19, che dopo il triplo test match in Croazia a settembre e il doppio confronto amichevole con la Scozia a ottobre sosterrà uno stage dal 2 al 4 novembre al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia in vista della prima fase delle qualificazioni europee, in programma dal 12 al 18 novembre in Sicilia.

Prima chiamata

Il CT Alberto Bollini ha diramato le convocazioni chiamando per la prima volta in azzurro Brando Mazzeo, esterno offensivo viola classe 2007 che gioca nella Primavera di Galloppa.

Non solo Mazzeo

Il giovane attaccante era arrivato alla Fiorentina dalla Sestese a gennaio, facendo buona impressione, collezionando dal suo arrivo 24 presenze e 4 gol con la maglia dei gigliati. Presente nei convocati anche Tommaso Vannucchi, portiere di proprietà viola ma in prestito al Pontedera.