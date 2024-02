Damascelli: "Fiorentina-Lazio è un po' il 'voglio ma non posso' per un posto in Champions League"

Tony Damascelli, noto giornalista, questa mattina sulle colonne de Il Giornale, ha espresso il proprio parere sulle sfide di questo lunedì di Serie A, Roma-Torino e Fiorentina-Lazio. Questo il suo commento:

“Sembrano il ‘voglio ma non posso’ per un posto in Champions League o quasi, in attesa dei due recuperi di mercoledì, conseguenza di un calendario disegnato e poi gestito in modo a dir poco stravagante”.