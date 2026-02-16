Da metà dicembre a questa parte, Nicolò Fagioli sta giocando il suo miglior calcio. Non può esistere una Fiorentina senza di lui, per tanti aspetti.

Paolo Vanoli ha avuto almeno il merito di costruirgli addosso il vestito perfetto e l'ex Juventus ha risposto sul campo.

Il coronamento

La rete trovata contro il Como è stata solo il coronamento di alcune grandi prestazioni, arrivate con una continuità che fino a questo momento non si era mai vista.

Fagiolone

L'ex direttore sportivo viola, Daniele Pradè, lo aveva stuzzicato ad inizio stagione, parlando della trasformazione che avrebbe dovuto fare da Fagiolino (giocatore con grande potenzialità, ma timido e bloccato) a Fagiolone. E quello di ora è decisamente un Fagiolone.