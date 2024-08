Sul pareggio della Fiorentina contro il Venezia, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Alessandro Sugoni che ha seguito il match e anche le due gare precedenti di inizio stagione viola. Ecco le sue parole a Radio Bruno Toscana: “Sicuramente è ancora una fase di costruzione, perché alla Fiorentina manca ritmo. L'ho vista spesso gravemente in difficoltà, chiaramente non è l'unica ad esserlo. Ieri dividerei la gara in tre parti: all'inizio e alla fine ha vacillato e convinto pochissimo, nel mezzo si sono viste cose interessanti”.

“Gudmundsson deve essere il giocatore di qualità”

Su Gudmundsson: “Deve essere lui il giocatore di qualità della Fiorentina. Ci sono quei calciatori che trascinano una squadra intera e lui può farlo, con il suo talento. Crescerà con il passare delle settimane, così come Colpani. In questo avvio è molto in difficoltà, però chi meglio di Palladino può liberarlo da questa pesantezza. Ci sta che accusi un po' di pressione”.