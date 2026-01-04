Stadio quasi esaurito e clima teso: ecco che atmosfera attende oggi la Fiorentina al Franchi

Ci sarà una discreta cornice di pubblico oggi all'Artemio Franchi, ovviamente in relazione ai posti disponibili per i lavori allo stadio. Saranno circa 19mila i tifosi viola presenti a Campo di Marte, nonostante la situazione pessima di classifica.

Clima teso

Continua così il supporto dei tifosi viola, che non era mancato nemmeno a Parma. La sfida con la Cremonese rappresenta un passaggio chiave: un successo potrebbe riaccendere la corsa salvezza della squadra guidata da Vanoli, dando nuovo slancio a una classifica che resta tremenda.

Quasi tutto esaurito

Il clima rimarrà comunque teso. Cori “solo per la maglia”, ormai è questo lo slogan che si sente dalla Ferrovia. Non sarà tutto esaurito, ma lo stadio sarà comunque vicino all'attuale capienza massima. Lo scrive La Nazione.