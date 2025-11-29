Ancora brutte notizie per l'Hellas Verona: Zanetti perde un suo fedelissimo per infortunio. A rischio la trasferta di Firenze

Non finiscono le pessime notizie in casa Hellas Verona, che tra due settimane sarà di scena al Franchi in una delicata sfida salvezza contro la Fiorentina. Anche se sarebbe bastato il 2-1 subito dal Genoa per bollare la giornata come negativa: lo sa bene Zanetti, la cui panchina ora sembra seriamente vacillare.

Lo stop del terzino

Dalla padella, alla brace: al trentesimo minuto della partita, infatti, il Verona ha perso uno dei suoi ‘insostituibili’ in Bradaric. Il terzino croato classe ‘99, arrivato in Veneto l'anno scorso, ha saltato una sola partita in stagione: tuttavia, lo stop muscolare rimediato contro il Genoa lo ha costretto al cambio, e di conseguenza lo mette in dubbio per la sfida alla Fiorentina del prossimo 14 dicembre.

Di male in peggio

Solo gli esami strumentali restituiranno un quadro generale più completo della sua situazione; ciò che è certo, però, è che questo è un altro macigno che va ad ammassarsi sopra ai già presenti problemi della formazione scaligera.