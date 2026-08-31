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Anche Gnonto arrivato a Firenze! Adesso tempo di visite mediche per lui FOTO FN

Mattia Sorbetti /
Wilfried Gnonto
Wilfried Gnonto. Foto: Fiorentinanews.com
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Giornata di arrivi in casa Fiorentina: dopo Norberto Beto, è arrivato a Firenze anche Wilfred Gnonto, sbarcato in questi minuti all'aeroporto di Peretola.

Nuovo rinforzo per Grosso

Ecco quindi, dopo Njie, un ulteriore rinforzo sugli esterni per Fabio Grosso, col classe 2003 che arriva dal Leeds in prestito con diritto di riscatto.

Nelle prossime ore le visite mediche 

Queste le foto, realizzate da Fiorentinanews.com, dell'arrivo di Gnonto, che nelle prossime ore sosterrà le visite mediche prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina.

Wilfred Gnonto. Foto: Fiorentinanews.com

 

Wilfried Gnonto
Wilfried Gnonto. Foto: Fiorentinanews.com
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