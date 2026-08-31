Anche Gnonto arrivato a Firenze! Adesso tempo di visite mediche per lui FOTO FN
Wilfried Gnonto. Foto: Fiorentinanews.com
Giornata di arrivi in casa Fiorentina: dopo Norberto Beto, è arrivato a Firenze anche Wilfred Gnonto, sbarcato in questi minuti all'aeroporto di Peretola.
Nuovo rinforzo per Grosso
Ecco quindi, dopo Njie, un ulteriore rinforzo sugli esterni per Fabio Grosso, col classe 2003 che arriva dal Leeds in prestito con diritto di riscatto.
Nelle prossime ore le visite mediche
Queste le foto, realizzate da Fiorentinanews.com, dell'arrivo di Gnonto, che nelle prossime ore sosterrà le visite mediche prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina.
💬 Commenti (9)