Vitale: "La Fiorentina non ha idee. È una vergogna pensare di poter fare il salto di qualità con uno come Brian Rodriguez"

Il dirigente sportivo Pino Vitale ha commentato così a RTV38 il possibile arrivo alla Fiorentina di Brian Rodriguez dal Club America. Dure le sue parole sulla possibile operazione della società viola:

“Quello spezzone di video di Brian Rodriguez che abbiamo visto, spesso lo girano i procuratori per vendere i propri giocatori. La Fiorentina non ha idee e visto che gli agenti leggono che la squadra viola ha bisogno di esterni, mandano questi spezzoni di tre clip nelle quali si vede il giocatore giocare bene per venderlo".

"Se la Fiorentina vuole fare il mercato con Barone siamo messi male. Il contratto di quattro anni? Io glielo farei di sei… È una vergogna solo pensare di portare un giocatore di un altro continente a Firenze, che non conosce la nostra lingua e sperare che ci faccia fare il salto di qualità. E' una vergogna”.