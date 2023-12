La Primavera di Galloppa se la suda al Viola Park sotto gli occhi attenti della Prima Squadra

Pomeriggio di Primavera al Viola Park. Fiorentina Under 19 impegnata in campionato contro il Sassuolo. Match delicato, vista la grave situazione dei Viola di Galloppa, che fronteggiano la squadra di Bigica candidata per i primi posti.

Per osservare, e sostenere, i giovani viola, presenti allo stadio Curva Fiesole anche Vincenzo Italiano e Cristiano Biraghi, come inquadrato dalle telecamere di Sportitalia (canale 60). Per restare aggiornati sull'incontro potete seguire anche la DIRETTA TESTUALE di FiorentinaNews.com, che vi proponiamo qua sotto: