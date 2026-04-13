La formazione ufficiale della Fiorentina: Vanoli costretto a fare con quello che ha. Sorpresa nella linea difensiva, davanti si rivede Fazzini dal 1'

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali della sfida di stasera al Franchi, tra Fiorentina e Lazio. Poco spazio di manovra per mister Vanoli, che fa fronte come può all'emorragia di infortuni tra le fila viola.

Le scelte ufficiali

Nessuna sorpresa tra i pali, con De Gea che difenderà la porta dei suoi: davanti a lui la coppia difensiva formata da Rugani e Ranieri, con a destra Dodô e sull’out di sinistra Gosens. Assente Fagioli, ne farà le veci Mandragora al suo rientro, poco dietro alle due mezzali che saranno Ndour e Fabbian. Piccoli sarà il centravanti, con Harrison e Fazzini ai suoi lati.

Le formazioni titolari

Queste le formazioni titolari delle due squadre:

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodô, Rugani, Ranieri, Gosens; Ndour, Mandragora, Fabbian; Fazzini, Piccoli, Harrison. All.: Vanoli.

Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Taylor, Patric, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni. All. Sarri