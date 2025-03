L'agente Fabrizio Ferrari ha parlato a TMW Radio commentando il passaggio del suo assistito Warren Bondo al Milan dal Monza. Sul giocatore francese si era mossa anche la Fiorentina.

"Trattativa veloce? Sicuramente è stata una situazione particolare. Mi ero sentito nel pomeriggio con Galliani e sperava di tenerlo al Monza. Poi c'è stata un'accelerata improvvisa e siamo tutti scattati per cercare una soluzione. Altri movimenti? Avevo fatto chiacchiere con Fiorentina, Lazio, Bologna, Atalanta, ma nessuna si era mossa concretamente. La volontà del calciatore era quella di andare al Milan ed è stato fatto tutto in qualche ora".

"Mi aspettavo un salto così veloce dal punto di vista delle prestazioni. Nell'ultimo mese, prima del piccolo infortunio, era stato uno dei migliori in Serie A. Non come passaggio immediato al Milan, perché nell'idea di Galliani era di rimanere fino a fine stagione e poi partire. La situazione di classifica del club ha portato a questa accelerata".