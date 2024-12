La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Galloppa sceglie Bertolini insieme a Caprini e Rubino dietro a Tarantino. Dietro torna Kouadio

Da poco diramata la formazione ufficiale della Fiorentina Primavera per affrontare il Cagliari. Galloppa sceglie il solito 4-2-3-1 con il ritorno di Kouadio in difesa da titolare. Poche sorprese per il resto della formazione, con Balbo sull'altro esterno e Bertolini insieme a Rubino e Caprini dietro Tarantino. Parte dalla panchina Ievoli.

FIORENTINA (4-2-3-1) Vannucchi, Kouadio, Baroncelli, Elia, Balbo; Harder, Deli; Bertolini, Rubino, Caprini; Tarantino.