Il racconto fatto da Massimo Orlando su quanto accaduto al Mapei Stadium all'interno dello spogliatoio della Fiorentina? Corrisponderebbe al vero.

Il racconto

L'ex centrocampista viola nelle scorse ore ha rivelato che “ci sono state mani addosso, bottiglie, sedie che volavano. Mi dicono che il Sassuolo abbia chiesto i danni perché hanno spaccato lo spogliatoio. Me lo hanno detto persone che sono sempre ben informate”. Una lite che avrebbe coinvolto in primo luogo Kean, Mandragora e Ranieri.

La conferma

Il tutto viene confermato stamani da La Gazzetta di Modena che è tornata sull'argomento, proprio partendo dalle dichiarazioni dell'ex calciatore, ora opinionista. Sul quotidiano locale si legge che il Sassuolo, interpellato sulla vicenda ha preferito non commentare, ma presenterà richiesta di risarcimento danni alla Fiorentina.

Non è la prima volta che uno spogliatoio viene danneggiato, stavolta però si sarebbe superato il limite.