Vlahovic salva la Juventus con una prestazione super: doppietta e assist da subentrato, il serbo evita la figuraccia europea dei suoi

In questo martedì di Champions è la Juventus la prima italiana a scendere in campo: si ricorda che la Fiorentina, in quanto partecipante alla Conference League, inizierà il proprio cammino europeo solo tra due settimane. Juventus, invece, protagonista di un match divertente allo Stadium: contro il Borussia Dortmund gli uomini di Tudor trovano un incredibile 4-4, anche e soprattutto con lo zampino di Vlahovic.

La cronaca della partita

Dopo un primo tempo non brillante - salvo una gran parata di Kobel su Thuram in avvio -, succede tutto nel secondo tempo: al 51simo Adeyemi porta in vantaggio gli ospiti da fuori area, ma al 63simo Yildiz si inventa una magia col classico ‘gol alla Del Piero’, a giro dalla sinistra, per l'1-1. Da lì, si aprono 10 minuti pirotecnici: prima il Borussia torna subito in vantaggio, appena un minuto dopo il gol del pareggio, con un tiro da fuori altrettanto bello di Nmecha, poi è Vlahovic (subentrato) che trova il suo quarto gol in sei partite tra club e Nazionale, riportando il risultato sul 2-2 appena al 66simo. Al 74simo, però, Di Gregorio si fa battere da un tiro sul primo palo di Yan Couto per il 2-3. Al 79simo ci riprova ancora Yildiz, ma un super Kobel devia il suo tiro sul palo: partita che poi sembra chiusa dal rigore di Bensebaini all'85simo, che firma il 2-4. La riapre invece ancora Vlahovic con un bell'inserimento sul primo palo, e al 96simo è lui che si inventa l'assist per il colpo di testa di Kelly che vale il pareggio e il 4-4 finale.

Le altre italiane

Inizia con un pareggio, quindi, il cammino europeo degli uomini di Tudor, che alla seconda giornata affronteranno il Villareal. Passando alle altre italiane: domani sarà il turno di Atalanta e Inter, impegnate entrambe fuori casa contro rispettivamente PSG e Ajax; giovedì chiuderà il Napoli, anch'esso in trasferta, contro il Manchester City.