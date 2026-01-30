Rebus attacco contro il Napoli: Kean c'è, ma solo a partita in corso. Piccoli ancora dolorante. Sarà ancora falso nueve?

Finalmente buona notizie sul fronte Kean dal Viola Park. L'attaccante della Fiorentina nella giornata di ieri è riuscito a svolgere tutto l'allenamento in vista della partita contro il Napoli insieme ai compagni.

Rientro con i compagni

L'attaccante viola, scrive La Nazione, ha completato il percorso di recupero. Nessuna fasciatura, nessun tutore alla caviglia destra. Il numero 20 ha superato i problemi che lo hanno limitato per oltre un mese.

Rebus attacco

La convocazione per Napoli è dunque scontata, ma il rebus offensivo resta aperto.

È improbabile infatti che Kean possa partire dal 1', visto che nelle gambe ha al massimo una trentina di minuti. Piccoli, dal canto suo, ha continuato a lavorare individualmente dopo il risentimento all'adduttore della coscia destra rimediato contro il Como. Probabile dunque che Vanoli opti di nuovo per l'opzione falso nove.