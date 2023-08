Parisi: "Grazie ai tifosi della Fiorentina per la fantastica accoglienza. Ora si inizia a fare sul serio"

Ieri il nuovo acquisto viola Fabiano Parisi ha ricevuto l'applauso e l'ovazione del Franchi al momento della presentazione ai tifosi della Fiorentina.

Il calciatore campano classe 2000 ha voluto ringraziare per l'accoglienza i tifosi viola su Instagram: “Un Grazie a tutti i tifosi Viola per la fantastica accoglienza, da ora in poi si inizia a fare sul serio”.

Parisi si giocherà il posto con capitan Biraghi sulla corsia mancina della difesa viola, già a partire da sabato prossimo in Genoa-Fiorentina.