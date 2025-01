VIDEO - "Hangover Viola" in onda stasera: la sconfitta di Monza e il futuro di Palladino. Due ospiti in collegamento

Questa sera alle 21.30 andrà in onda Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com dove si affronteranno gli ultimi temi di casa Fiorentina con i nostri redattori e vari ospiti. Nella puntata di stasera si parlerà della sconfitta contro il Monza, del futuro di Raffaele Palladino e ovviamente di calciomercato.

Parteciperanno i nostri redattori e due ospiti d'eccezione: il giornalista Rai Paolo Paganini e il talent scout e intermediario di mercato Michele Fratini. Conduce Giulio Dispensieri. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.

Segui la puntata