UFFICIALE: La Fiorentina pesca dai dilettanti un giovanissimo difensore greco. Battuta la concorrenza di Inter, Atalanta e Bologna

Colpo di mercato messo a segno dalla Fiorentina per il suo settore giovanile. Chiuso il colpo Kostantinos Varesis, difensore greco scuola Olympiakos classe 2009 che la scorsa stagione l'ha giocata nel campionato Promozione con la maglia del Sancolombano.

Un profilo interessante per Galloppa e gli allenatori delle squadre under, con la Fiorentina che ha battuto la concorrenza di squadre come Inter, Atalanta e Bologna, che seguivano attentamente il giovane difensore.