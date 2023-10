Avrebbe giocato da titolare contro la Juventus... e invece niente. Un ex portiere viola si infortuna sul più bello: guai per Pioli

Nessuna chance da titolare nel Milan per un ex Fiorentina. Come riportato da Sky Sport, infatti, all'assenza di Mike Maignan contro la Juventus per squalifica si aggiunge anche quella di Marco Sportiello.

Il portiere con un trascorso a Firenze ha accusato nelle ultime ore un problema muscolare al gemello che lo renderà indisponibile per il match di domenica sera contro i bianconeri. I tempi di recupero sono stimati per una decina di giorni, al suo posto è pronto il terzo portiere Mirante. Una tegola che proprio non ci voleva per Stefano Pioli.