Dia resta a Salerno ma pianta subito una grana a Sousa, che lo mette 'quasi' fuori rosa

Sembrava poter essere il pezzo pregiato del mercato e obiettivo di molti club ma alla fine Boulaye Dia è rimasto a Salerno, viste le alte richieste del suo club. E questo nonostante un'offerta in extremis del Wolverhampton. Il senegalese però non ha preso bene l'impossibilità di migrare in Premier e ha manifestato il suo malumore, tanto che Paulo Sousa, in accordo con la dirigenza, ha deciso di metterlo da parte, quasi fuori rosa. Intanto salterà la gara di oggi con il Lecce, in attesa che torni il sereno per un calciatore che era stato seguito molto da vicino dalla Fiorentina.

