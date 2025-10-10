Quanti ostacoli e distrazioni sulla strada di Comuzzo. Il giovane difensore chiamato a una reazione per riprendersi la Fiorentina

Pietro Comuzzo è stato la rivelazione della scorsa stagione. Da semplice promessa a titolare inamovibile della Fiorentina di Palladino, che, soprattutto nella prima fase della stagione, aveva fondato il proprio gioco sulla solidità difensiva.

I problemi noti

Il girone d'andata gli era valso addirittura la convocazione azzurra di Spalletti, ma questo nuovo anno agli ordini di Pioli, sulla scia di un finale di stagione scorsa in calare, sembra sempre più in salita per lui. Come scrive Repubblica, i motivi sono ben noti: un problema fisico non da poco, un modulo che non è adatto alle sue caratteristiche e soprattutto un mercato che ha portato diversi pensieri e distrazioni.

Una scelta difficile

Prima il Milan e la Premier League, ma soprattutto l'Al-Hilal hanno bussato alla porta viola. Un'offerta da 35 milioni, quella saudita, che la Fiorentina era disposta di buon grado ad accettare. Comuzzo ha dovuto fare i conti con una scelta complessa, che lo ha inevitabilmente distratto. Non facile rimane immuni di fronte ad offerte del genere, e nemmeno rimanere impassibili quando la società dove sei cresciuto vorrebbe cederti per fare cassa. Il giovane difensore alla fine ha scelto Firenze, ma il suo rendimento è calato vistosamente, tanto da perdere il posto che sembrava assicurato. L'obiettivo è chiaro: recuperare il giocatore visto l'anno scorso, per il bene del ragazzo e della Fiorentina.