Corriere dello Sport-Stadio: I passi indietro della Fiorentina
Il Corriere dello Sport-Stadio apre l'edizione odierna con un titolo che riassume in due parole la brutta prestazione contro il Cagliari: “Viola avara”.
Prima pagina
Il Corriere prosegue la copertina scrivendo: “Illusione Mandragora, al 94' 1-1" e ancora “A Cagliari passi indietro della Fiorentina. Il pareggio è di Luperto”.
Pagine interne
A pagina 12 il Corriere intitola l'articolo dedicato alla partita della Fiorentina “Luperto fulmina la viola”. Di spalla anche l'editoriale di Polverosi dal titolo: “Pisacane meglio di Pioli”. A pagina 14 spazio alle parole del tecnico viola: “Pioli amaro: eravamo ad un passo”. E sul mercato il quotidiano scrive: “Beltran dice no al Cska. Aspetta il River o il Parma”.
