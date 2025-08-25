​​
Corriere dello Sport-Stadio: I passi indietro della Fiorentina

Corriere dello Sport-Stadio

Il Corriere dello Sport-Stadio apre l'edizione odierna con un titolo che riassume in due parole la brutta prestazione contro il Cagliari: “Viola avara”.

Prima pagina

Il Corriere prosegue la copertina scrivendo: “Illusione Mandragora, al 94' 1-1" e ancora “A Cagliari passi indietro della Fiorentina. Il pareggio è di Luperto”.

Pagine interne 

A pagina 12 il Corriere intitola l'articolo dedicato alla partita della FiorentinaLuperto fulmina la viola”. Di spalla anche l'editoriale di Polverosi dal titolo: “Pisacane meglio di Pioli”.  A pagina 14 spazio alle parole del tecnico viola: “Pioli amaro: eravamo ad un passo”. E sul mercato il quotidiano scrive: “Beltran dice no al Cska. Aspetta il River o il Parma”. 

