Beltran-River, un sogno reciproco... ma non così semplice. La Fiorentina ha le idee chiare

Il calciatore argentino Lucas Beltran farà ritorno alla Fiorentina. Dopo l'esperienza al Valencia, ambiente dove il ragazzo si è trovato bene, il club iberico ha deciso di non tentare la sua permanenza. Con ogni probabilità, dunque, servirà una nuova destinazione.

Beltran-River Plate, il matrimonio dei sogni

L'idea River Plate scalda il cuore di Beltran e dei tifosi dei Millonarios. D'altronde il classe 2001 ha sempre confessato la sua fede e la volontà di tornare a casa, dove tutto è iniziato. Ma non sarà un affare affatto semplice, perché le richieste della Fiorentina sono chiare e non coincidono -al momento- con i tentativi del River.

Ma le richieste della Fiorentina spaventano

Secondo quanto riportato da Diario Olé, un'offerta per acquistare Beltran a titolo definitivo rappresenterebbe un ostacolo pesante per il River Plate. La Fiorentina non accetta tentativi in prestito e valuta l'argentino sugli 8 milioni di euro.