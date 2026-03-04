L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Speravo, dopo la bruttissima partita in coppa, che la squadra sentisse un po' di puzzo di bruciato per ricominciare a macinare in campionato. Mi aspettavo una concentrazione più alta, necessaria per portare a casa punti. Invece la Fiorentina ha zoppicato. Ma non dobbiamo mai dimenticarci che è stata ultima in classifica per tanto tempo, ha amaramente troppi problemi di qualità, di tattica e di carattere. Pensare di aver risolto tutto da un momento all'altro non è pensabile”.

“Tanti difetti, ma la salvezza è alla portata. Eppure gli alti e bassi continueranno”

“Ci sono tanti difetti, principalmente di mentalità e concentrazione, anche di voglia. Continuo a sottolineare che la squadra si salverà, ma continuerà ad avere questi alti e bassi che ci fanno arrabbiare. Altrimenti non sarebbe in quella posizione. Chiaramente fatichiamo ad accettarlo, però al momento è così. L'obiettivo è arrivare alla salvezza il prima possibile. Già parlare di salvarsi non può estromettere una condizione psicofisica fuori contesto per questo gruppo”.

“De Gea non può accettare la situazione. E soprattutto non lo può dire”

Sulle parole di De Gea: “Io rimango sconvolto. Un giocatore della sua esperienza che fa una dichiarazione del genere… Campanello d'allarme? No, è una consapevolezza brutta. Nel momento in cui accetti la situazione sei fritto, non puoi accettare una cosa del genere. Ma soprattutto non lo puoi dire, lo puoi pensare ma in uno spogliatoio così debole è una follia. Ancora peggio se detto al pubblico e da capitano”.