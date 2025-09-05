Un mercato italiano più caro per la Fiorentina. Due viola tra i giocatori azzurri più pagati dell'estate

L'ultimo calciomercato della Fiorentina ha visto dei colpi dal costo rilevante. L'attaccante Roberto Piccoli, ad esempio, eguaglierebbe la cifra record spesa dal club viola in caso di raggiungimento dei bonus. Un'altra doppia cifra per un calciatore italiano (10 milioni) è stata spesa per Jacopo Fazzini dall'Empoli.

Piccoli e Fazzini tra gli italiani più costosi dell'estate

Questi due colpi valgono ai nuovi calciatori viola un posto in una formazione, quella dei giocatori italiani più pagati durante l'ultimo calciomercato estivo. Sono Piccoli e Fazzini i rappresentanti della Fiorentina; il centravanti, peraltro, è il quarto più costoso in generale alle spalle di Retegui, Leoni e Donnarumma.