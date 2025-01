La prima di Martinez Quarta al ritorno col River non va come previsto. Una papera di Armani è decisiva - VIDEO

C'è stata nella notte la prima partita ufficiale dal ritorno in patria di Lucas Martinez Quarta. L'ex difensore della Fiorentina, rivenduto al River Plate dopo qualche anno di esperienza nel calcio italiano, ha esordito da titolare nella prima gara del campionato argentino.

La prima di Quarta al ritorno col River

Non è andata benissimo per i Millionarios, fermati dalla Platense per 1-1. La gara di Quarta, al centro della difesa insieme ad un altro ex viola, German Pezzella, è stata tutto sommato positiva, con 72 passaggi riusciti su 83 e nessun fallo commesso (dati di SofaScore). Un quasi-record, verrebbe da dire, conoscendo bene la garra dell'argentino.

Non proprio il migliore degli esordi

Tuttavia, il noto portiere del River, Franco Armani, l'ha decisamente combinata. Sugli sviluppi di una punizione, non è riuscito a trattenere il pallone nelle sue braccia, regalando il momentaneo vantaggio ai padroni di casa. Partita che è stata poi ripresa da Rojas, ma soltanto al minuto 87. Insomma, la “terza” vita di Quarta è iniziata stanotte, nel giorno in cui la Fiorentina scenderà in campo contro la Lazio.

La papera di Armani