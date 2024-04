I convocati della Fiorentina: oltre al solito Nzola, Italiano non potrà contare anche su un centrocampista

Sono stati da poco diramati i convocati di Vincenzo Italiano per la gara casalinga contro il Sassuolo. Spiccano due assenze nella lista della Fiorentina, che non potrà contare su M'Bala Nzola, ormai praticamente fuori rosa e anche su un centrocampista titolare nello scacchiere del tecnico siciliano.

Oltre a Nzola, c'è un'assenza di rilievo a centrocampo

Rolando Mandragora, infatti, non figura nell'elenco dell'allenatore gigliato, che giovedì ha un impegno fondamentale in Conference League. Per il resto, tutti presenti; a seguire la lista pubblicata dal club di Commisso:

Italiano potrà contare su questi uomini