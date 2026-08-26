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E per il centenario c'è un arbitro che si presenta per la seconda volta al Franchi. La prima...

Claudio Tirinnanzi /
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L'arbitro di Fiorentina-Frosinone, gara che si gioca sabato prossimo al Franchi alle ore 18.30 sarà diretta da Giuseppe Collu della sezione di Cagliari

Precedenti con la Fiorentina 

Sarà questa la seconda partita in cui incrocia i viola. La prima e unica è stata quella col Genoa del 2 febbraio 2025, vinta dai viola per 2-1. Anche allora si giocava al Franchi. 

Solo in casa

Quindi per il momento la Fiorentina ha incrociato Collu solamente in casa propria. 

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