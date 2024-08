Occorre ripartire subito dopo la sconfitta in Supercoppa. Prospettive e impegni della stagione della Fiorentina Primavera

C'è ancora un po' di rammarico per la sconfitta della Fiorentina Primavera in Supercoppa contro il Sassuolo, che ha vinto 2-0. Ma la stagione è appena cominciata e Galloppa deve subito ripartire, insieme ai suoi ragazzi, verso la nuova stagione e il Campionato.

Il calendario della Fiorentina Primavera

Dopo il buon successo a Cesena, che ha inaugurato la stagione, adesso arrivano Hellas Verona al Viola Park e Torino in trasferta prima della sosta per le nazionali. A cavallo tra settembre e ottobre, arrivano impegni difficili e prestigiosi come Lecce, Roma e Juventus. L'obiettivo è migliorare il quattordicesimo posto dell'anno scorso, evitando anche le tante sconfitte consecutive dell'ultimo finale di stagione.