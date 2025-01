Flachi: "Oggi sono fiducioso perchè la Fiorentina di Palladino ha sempre fatto la sua partita. Gudmundsson deve giocare, il mercato..."

Questo pomeriggio l'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno per analizzare la sfida di questo pomeriggio tra i viola e il Napoli. Questo un estratto delle sue parole:

“Cosa mi aspetto da oggi? Sarà una partita molto difficile. Sappiamo che il Napoli è una tra le pretendenti allo scudetto, anche se finora non mi h dato l’impressione di essere uno squadrone. Ha però un allenatore vincente, che sta come gestire situazione come quella di oggi. Rimango comunque fiducioso perchè la Fiorentina ha sempre fatto la sua partita, soprattutto grazie alla compattezza di gruppo, e sicuramente darò molto problemi al Napoli. Non so se riuscirà a vincere ma sono convinto che farà sicuramente una grande prestazione”.

“Gudmundsson ha bisogno di minuti, con il Napoli scelgo ancora lui”

Qualche parola anche su Gudmundsson: “In questo momento dobbiamo dare continuità all’islandese. E’ un giocatore che ha grandi qualità, che porta quantità e giocate all’attacco, dando alternative e soluzioni a Kean. Tra lui e Beltran, che comunque fa sempre un grande lavoro per la squadra, scelgo Gud: questo garantirebbe sicuramente piu soluzioni offensive. Gli esterni? Confermerei Sottil e Colpani. Il primo è in grande forma e sta facendo benissimo. Il secondo non sta facendo bene in fase offensiva, ma in fase difensiva è decisivo nel dar copertura a Dodo”.

“Adesso serve un aiuto dal mercato: la Fiorentina può puntare a grandi obiettivi”

Qualche parola anche per il mercato: “La Fiorentina si è subito attivata dal punto di viste del calciomercato, cercando profili per aiutare il proprio allenatore, e questo è molto importante. Il mercato però porta via molta concentrazione, quindi prima riesci a prendere giocatori importanti meglio è. In questo momento la Fiorentina ha solo 13/14 giocatori di livello e serve un aiuto. Dobbiamo continuare a giocarcela fino alla fine con Milan, Roma e Lazio: sono convinto che anche la società vorrà cogliere l’occasione di provare a raggiungere obiettivi che negli ani scorsi erano impossibili da raggiungere”.