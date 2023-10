Cavasin: "Gonzalez è il fiore all'occhiello della Fiorentina. I viola hanno le qualità per fare una partita di valore a Napoli"

Alberto Cavasin, ex allenatore della Fiorentina, ha espresso a 1 Station Radio le considerazioni sulla gara tra il Napoli e i viola in programma stasera: “Italiano poteva essere l’allenatore del Napoli anche questa stagione. I partenopei rientrano tra le principali squadre italiane ed il tecnico ha già dimostrato le qualità principali per potersi esprimere in una piazza del genere. Ritengo, inoltre, che la società azzurra abbia anche fatto più di qualche pensiero sul tecnico viola”.

E prosegue: “Gonzalez è un po’ il fiore all’occhiello della Fiorentina, in questo momento. È un calciatore che può far gol e fare la differenza. Gli azzurri possono andare in difficoltà, la Fiorentina ha le qualità per fare una partita di valore. La squadra viola proverà ad aggredire e ripartire con velocità, anche se il Napoli è superiore”.