Criscitiello: "Commisso mandi via Ferrari e Goretti. Adesso serve Ballardini, occorre ragionare non da Fiorentina"

A Sportitalia, il direttore Michele Criscitiello, ha parlato della Fiorentina e delle possibili mosse per risollevare la squadra viola da un tragico ultimo posto in classifica.

La visione di Criscitiello

“Se fossi Commisso caccerei Goretti e Ferrari. Poi prenderei Giuntoli con un contratto triennale e gli affiderei il progetto. Poi prendo un allenatore che non da Fiorentina. Oggi devi ragionare come se fossi una squadra che si deve salvare. Non puoi prendere Stefano Pioli e pagarlo 3 milioni a stagione".

Chi serve?

"Oggi ti serve il Ballardini perché devi salvarti e gli fai sei mesi di contratto, non due anni. Il triennale invece faccio a Cristiano Giuntoli che fa la rivoluzione: mi butta dentro sette elementi da Fiorentina e ne manda via nove".