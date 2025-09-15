A Radio Bruno ha parlato l'ex Fiorentina Alberto Malusci, che è intervenuto sulla gara dei viola giocata contro il Napoli.

Contro il Napoli

“Personalmente mi aspettavo una Fiorentina diversa, ma il Napoli è stato veramente bravo. Ora serve che i viola si sveglino un po' perché sono già passate tre giornate, ma ancora non mi sento di dare giudizi negativi. Nel finale si è vista una squadra più intraprendente e ha dato qualche segnale di vita".

Errori in difesa

“Gli errori di Comuzzo e Pongracic sono evitabili. Nel calcio moderno dovrebbero essere letti meglio. Quello di Comuzzo è frutto dell'inesperienza, quello di Pongracic invece dal mancato tempismo nell'anticipo. Il suo è più grave".

Centrocampo ballerino

"Fagioli sta rendendo al di sotto delle proprie caratteristiche, penalizzando anche i compagni di reparto come Sohm e Mandragora. Questo compromette il gioco della Fiorentina“