Malusci: "Nel calcio moderno è raro commettere gli errori di Comuzzo e Pongracic. Fagioli sotto le aspettative, condiziona il gioco della Fiorentina"
A Radio Bruno ha parlato l'ex Fiorentina Alberto Malusci, che è intervenuto sulla gara dei viola giocata contro il Napoli.
Contro il Napoli
“Personalmente mi aspettavo una Fiorentina diversa, ma il Napoli è stato veramente bravo. Ora serve che i viola si sveglino un po' perché sono già passate tre giornate, ma ancora non mi sento di dare giudizi negativi. Nel finale si è vista una squadra più intraprendente e ha dato qualche segnale di vita".
Errori in difesa
“Gli errori di Comuzzo e Pongracic sono evitabili. Nel calcio moderno dovrebbero essere letti meglio. Quello di Comuzzo è frutto dell'inesperienza, quello di Pongracic invece dal mancato tempismo nell'anticipo. Il suo è più grave".
Centrocampo ballerino
"Fagioli sta rendendo al di sotto delle proprie caratteristiche, penalizzando anche i compagni di reparto come Sohm e Mandragora. Questo compromette il gioco della Fiorentina“