Viery: "Mi trovo molto bene a Firenze, gioco dove vuole Vanoli pur di dare il massimo per la Fiorentina"

Prime parole in italo-portoghese per il difensore centrale della Fiorentina, Viery, dopo il suo felice ingresso nel 3-0 viola al Pisa in Coppa Italia: “Stiamo facendo un bel lavoro in allenamento, molto lavoro difensivo”.

In campo

“Sono nato da difensore di sinistra ma sono disposto a giocare dove preferisce il mister, pur di dare il massimo per la Fiorentina”.

Il calcio italiano

"E’ un calcio molto tattico, sto imparando molto rispetto al Brasile, lavorando ogni giorno, mi trovo molto bene qui. Stiamo facendo il massimo per rendere felici i nostri tifosi".