Air-Comuzzo. Il difensore della Fiorentina sul podio in una speciale classifica europea

Si potrebbe chiamare Air-Comuzzo. Perché sulle palle alte, quando Pietro Comuzzo va a contrasto, ce n'è per pochi. Giovane sì, ma con un fisico che gli permette di farsi sentire anche con gli attaccanti più esperti.

E c'è una speciale classifica che prende in considerazione i giocatori under 19 dei principali 7 campionati europei che riguarda proprio i duelli aerei. Solo due giocatori hanno fatto meglio del difensore della Fiorentina in questo inizio di stagione. Comuzzo ha ingaggiato 31 duelli aerei, peggio solo di Gustavo Sá del Famalicão (46) e Pau Cubarsí, diciassettenne del Barcelona (34). Questa la classifica completa: