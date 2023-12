La Nazione: VitaMina e nuove idee per Italiano

Sulla prima pagina del QS de La Nazione: "Opzione Yerry, vitaMinaviola". A pagina 4 in taglio alto: "Testa e tattica, scossa Italiano. I giocatori non hanno più scuse. E il tecnico prova anche il 4-4-2". A pagina 5 in taglio alto: "La rinascita di Yerri Mina. Personalità e leadership. La difesa ha un jolly in più. ‘Grazie per il vostro aiuto’". Di spalla la rubrica Rock & Gol: "4-4-2 oppure 4-3-1-2? La soluzione è banale: adesso ‘gna spendere’".